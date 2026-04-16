Geleceğin sanatkârları bu okulda yetişiyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ve Haliç Üniversitesi arasında gerçekleştirilen eğitim işbirliğinin imza törenine katıldı. Erdoğan, okul içerisinde bulunan sergi alanlarını gezdi, öğrenciler de davetlilere konser verdi.

EŞİ BENZERİ YOK

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de, dünyada da eşi benzeri olmayan bir proje, hamdolsun 8. yılındayız. Buradan konservatuvara devam eden var, etmeyen var. Türk müziğini bilen, icra eden entelektüeller yetişsin, hangi alana devam ederse etsin. Hele şöyle üç yılda, beş yılda bir paradigma değiştirecek bir Alaeddin Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur boyutunda işler yapacak, bir Sadettin Kaynak, Tamburi Cemil... Kim bilir? Birisi buradan çıksa maksat hasıl olmuş olacak. Bir nesli belki yeniden Türk müziğiyle barıştıracak müzik insanlarının yetişebileceğine inanıyoruz" dedi.

SINAVLA ALINIYOR

Öğrencilerin her sene yetenek sınavıyla alındığını belirten Erdoğan, "Çocuklarımız müzik yeteneği üst düzeyde. Kısmi veya tam burslu olarak okuyorlar. Konservatuvara devam etmek isteyenler için Medeniyet Üniversitesi'nin müzik bölümüyle çalışıyoruz. Milli Eğitim, Medeniyet Üniversitesi ve bizim işbirliğimizle Üsküdar'da müzik ortaokul- lisesi açıldı; oraya devam edebiliyorlar. Böylelikle müzik bölümüne de ortaokuldan itibaren devam edebiliyorlar" diye konuştu.