Gelecek İstanbul’da Yazılıyor: WIRED Türkiye Sahneye Çıkıyor

İş ve teknoloji dünyasının heyecanla beklediği WIRED Türkiye, ilk sayısının kapağında Türkiye'nin en hızlı unicorn'u Loom Games'in kurucuları Kübra Gündoğan ve Emre Çelik'e yer verdi.

Son dönemin en çok konuşulan teknoloji girişimcilerinden Gündoğan ve Çelik, şubat ayında dünyanın en büyük oyun ekosistemi yatırımcılarından ABD merkezli Scopley ile yaptığı hisse anlaşmasından bu yana merakla beklenen hikayelerini ilk kez WIRED Türkiye'ye anlattılar. Geliştirdikleri Pixel Flow oyunuyla başta ABD olmak üzere global oyun piyasasını alt üst eden ve 4 ay gibi kısa bir sürede milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimleriyle dikkat çeken Gündoğan ve Çelik, oyun geliştirmeye daha lise ve üniversite öğrencilik yıllarında başladılar.

WIRED Türkiye'ye verdikleri kapsamlı röportajda kendileriyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlatan ikili, yaklaşık altı yıllık bir süreçte geliştirdikleri yaklaşık 200 oyunun başarısız olduğunu ve 60 yatırımcı tarafından reddedildiklerini söylediler. Bu deneyimlerin ardından yeniden oyun geliştirme motivasyonlarını nasıl koruyabildiklerini ve başarıya giden yolun detaylarını WIRED Türkiye okurlarıyla ilk kez paylaştılar. Loom Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Kübra Gündoğan, "Bugüne kadar hiç taklit ya da benzer oyun geliştirmedik. Hep denenmemişin peşinden koştuk" sözleriyle şirketin yaklaşımını anlatırken; Kurucu Ortağı ve CTO'su Emre Çelik ise "Eğer sizde 151'inci oyuna heyecanla başlama motivasyonu yoksa başarılı olma şansınız yok" dedi.

Dünyanın en prestijli ve en çok satan teknoloji yayınlarından WIRED'ın global birikimiyle zenginleşen WIRED Türkiye kapak röportajının yanı sıra çok sayıda özel dosya ve analiz haberleriyle de dikkat çekiyor. Türkiye'yi dünyada bir numaraya oturtan saç ekim endüstrisinde başarıyı getiren inovasyonun detaylarını ilk kez yazan WIRED Türkiye, dijital-analog yaşam arasında kalan günümüz insanın harmony arayışına ışık tuttu.

Akkuyu NGS, kapılarını ilk kez WIRED Türkiye için açarken, Astront Tuva Cihangir Atasever, insanlığın yeni laboratuvarını ve Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği deneyleri yazdı. Yapay zeka'nın şekillendirdiği yakın geleceğin ipuçlarını, yapay zeka ile aşk yaşadığını iddia eden Çinli genç kızların hikayelerini ve dijital yaşamın dönüşümün günlük dildeki değişimin detaylarını ve pek çok çarpıcı dosya haberi WIRED Türkiye'nin ilk sayısında bulabilecekler.

Raflarda yerini alacak derginin yanı sıra www.wired.com.tr adresli internet sitesi ve "@wiredturkiye" uzantılı Instagram, X, Facebook ve Tiktok sosyal medya hesapları ile dijital mecralarda çarpıcı haber ve paylaşımları ile takipçileriyle buluşmaya hazırlanan WIRED Türkiye'nin lansmanı da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek. Yapay zekadan dijital dönüşüme, girişimcilikten yeni nesil medya kültürüne kadar geleceği şekillendiren başlıklar, gün boyu sürecek oturumlarda alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Etkinliğin açılış konuşmaları; WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Condé Nast Stratejik İçerik ve Özel Projeler Başkan Yardımcısı Amy Mangino tarafından gerçekleştirilecek.

WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler

Program kapsamında ilk özel oturumda yazar Kerem Dündar, "Geleceği Yapay Zeka–İnsan Etkileşimi ile Şekillendirmek" başlıklı konuşmasıyla sahne alacak. Ardından Fütürist, Future Readiness Forum ve Xponential Başkanı & CEO'su Tariq Qureishy, "Geleceğin Sesi, Geleceğin Denklemi" başlıklı oturumda teknoloji ve insanlığın dönüşümünü değerlendirecek.

"Türkiye Girişim Tarihinin Dünü, Bugünü, Yarını" panelinin moderatörlüğünü Boğaziçi Ventures Kurucusu ve CEO'su Barış Özistek üstlenecek. Panelde, Emre Kurttepeli ve Nevzat Aydın Türkiye girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü konuşacak.

"Turcorn Yolculuğu" panelinde ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun moderatörlüğünde; e2vc Yönetici Ortağı Enis Hulli ile Türkiye'nin dikkat çeken oyun girişimlerinden Loom Games kurucuları Kübra Gündoğan ve Emre Çelik deneyimlerini paylaşacak.

Trendyol Grubu CTO'su Cenk Çivici "Yapay Zeka Çağında E-Ticaret" başlıklı özel oturumda yeni nesil ticaret modellerini anlatırken; Klinik Psikolog Esra Çavuşoğlu "Longevity: Geleceğin Sağlık Algısı" başlıklı konuşmasıyla sahnede olacak.

Doğuş Üniversitesi İş Dünyası ve İnovasyon Hub Direktörü Turhan Karakaya, "Yapay Zeka, Robotik ve Üstün İnsan İlişkisi"ni ele alırken; "Topluluk Çağı 2.0" panelinde YouTube Türkiye Stratejik İçerik Partnerlikleri Müdürü Bora Başman moderatörlüğünde içerik üreticileri Mert Bayantemur ve Ada Büyük dijital topluluk kültürünü değerlendirecek.

"Geleceğin Bankası" panelinde AIONIRE Kurucu Ortağı Barış Karakullukçu moderatörlüğünde; Wamo Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Deniz Güven ile Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert finans teknolojilerinin geleceğini konuşacak.

"Geleceği Tasarlayan Küresel Vizyon" panelinde Global Turks Vakfı Kurucusu Ayşegül Dicle Aydın moderatörlüğünde; IBM Türkiye CEO'su Işıl Kılınç Gürtuna, Microsoft Güney Avrupa Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz yer alacak.

Meta Türkiye Direktörü Gül Yüksel Akkaya "Yapay Zeka ile Bağlantıların Geleceği" başlıklı özel oturumda konuşmacı olarak sahneye çıkacak.

Programın devamında ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı moderatörlüğündeki "Sermaye, Teknoloji ve Yeni Büyüme Alanları" panelinde Tera Yatırım Teknoloji Holding CEO'su Cebrail Taşkın yer alacak. "Yapay Zeka Çağında Strateji, Kültür, İnovasyon" panelinde ise dijital stratejist Hande Aydın moderatörlüğünde Connectmind AI Kurucu Ortağı Burcu Ağma ve eğitim teknolojileri lideri Işıl Boy Ergül konuşmacı olacak.

"Merakın Algoritması: Teknoloji, İçerik ve Yeni İzleyici" panelinde Havas İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim moderatörlüğünde içerik üreticisi Orkun Işıtmak dijital içerik dünyasının dönüşümünü değerlendirecek.

Etkinliğin kapanış özel oturumunda ise iş filozofu, yazar ve teknoloji yatırımcısı Anders Indset "Tekillik Paradoksu" başlıklı konuşması ile programda yer alacak. Gün boyu sürecek paneller, özel oturumlar ve networking buluşmalarının ardından etkinlik, özel After Party ile sona erecek.