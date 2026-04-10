Gelecek Kariyer Kürede şekilleniyor

Gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik etmeyi amaçlayan Kariyer Küre Zirve 2026, bu yıl oldukça zengin bir içerikle gençlere rehberlik edecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) bugün düzenlenen zirvenin ilk bölümünde; nörobilim uzmanı Sinan Canan'ın yapacağı vizyon konuşmasıyla insan zihni ve öğrenme süreçleri ele alınırken ardından "Gençler neden sürekli yetersiz hissediyor?" sorusu uzman isimlerin katıldığı panelde tartışılacak. Programın ilerleyen saatlerinde akademik başarının tek başına yeterli olup olmadığı masaya yatırılacak. Dijital çağın etkisiyle değişen kariyer dinamikleri de ayrı bir panelde ele alınacak. Uzmanlar, gençlerin meslek seçiminde dijital becerilerin belirleyici rolüne dikkat çekecek.

TEKNOLOJİDEN UZAYA

Zirvede teknoloji, oyun ve uzay gibi alanların kariyere nasıl dönüştürülebileceği de tartışılacak. İş dünyası temsilcileri ve akademisyenler de gençlerin ilgi alanlarını mesleğe dönüştürme yollarını paylaşacak. Programın son oturumlarında ise eğitimin gençleri gerçek hayata ne kadar hazırladığı ve girişimcilik kültürünün gençler için gerekliliği ele alınacak. Girişimci zihin yapısının nasıl geliştirileceği, farklı sektörlerden isimlerin katılımıyla değerlendirilecek.

ATÖLYELER DE VAR

Ana sahnenin yanı sıra zirvede eşzamanlı olarak atölye ve uygulamalı eğitimler de düzenlenecek. Üstün zekâlı çocukların eğitimi, yeni nesil sunum teknikleri ve matematik atölyeleri gibi başlıklar katılımcılara farklı deneyimler sunacak. Ceyda KARAASLAN/SABAH