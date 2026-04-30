“Gelecek nesillere daha yeşil bir Ümraniye bırakmak için çalışıyoruz!”

Bugüne kadar 40 bin yetişkin ağaç toprakla buluşturularak Ümraniye'nin cadde, sokak ve parklarına renk kazandırıldı. Düzenli bakım, budama ve peyzaj çalışmalarıyla yeşil doku her geçen gün daha da güçleniyor.

MİLLET BAHÇELERİYLE ŞEHRE NEFES ALDIRAN YAŞAM ALANLARI

Ümraniye'de hayata geçirilen millet bahçeleri, yalnızca birer yeşil alan değil; doğayla buluşmanın, spor yapmanın ve sosyal yaşamın merkezleri haline geldi.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ

Ümraniye'nin en geniş yaşam alanlarından biri olan Trabzon Millet Bahçesi, 475.391 metrekarelik büyüklüğüyle şehir içinde yeni bir nefes alanı olarak öne çıkıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tasarlanan bu özel alan; futbol sahaları, yürüyüş ve koşu parkurları, piknik alanları, kafeterya ve çocuk oyun gruplarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Geniş kullanım alanları ve güçlü donatılarıyla Trabzon Millet Bahçesi, yalnızca bir park değil; Ümraniyelilerin sosyalleştiği, spor yaptığı ve birlikte vakit geçirdiği kapsamlı bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Bu üç büyük proje ile toplam 953.095 metrekare kullanılabilir yeşil alan vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca 4. millet bahçesinin yapım çalışmalarına da başlanmış olup projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ

330 bin metrekarelik alanıyla ilçenin en önemli yaşam alanlarından biri olan Ümraniye Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru, piknik alanları, dumansız hava sahası, doğalgazla çalışan mangal üniteleri, spor sahaları, sosyal tesisleri, bilim merkezi ve geniş otopark kapasitesiyle her yaştan vatandaşın uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

OSMANGAZİ MİLLET BAHÇESİ

147.704 metrekarelik alanda kurulan Osmangazi Millet Bahçesi; seyir teraslı şelalesi, özel peyzaj alanları, manzara terasları, çocuk oyun alanları, millet kütüphanesi, spor sahaları ve sosyal tesisleriyle Ümraniye'nin en dikkat çeken yeşil alanlarından biri olarak hizmet veriyor.

MAHALLE MAHALLE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Ümraniye Belediyesi, yeşil alan yatırımlarını yalnızca büyük projelerle sınırlı tutmayarak mahalle ölçeğine yaydı. İlçe genelinde 11 bölge parkı, 46 mahalle parkı ve 70 çok amaçlı saha kazandırılırken, 26 halı saha vatandaşların kullanımına açıldı. Ayrıca 39 mahalle parkı yenilenerek daha modern hale getirildi. Toplam 344 parkta bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Çocuk oyun sokakları, tematik parklar ve hobi bahçeleriyle birlikte vatandaşların doğayla iç içe üretim yapabileceği yeni alanlar da ilçeye kazandırıldı.

ÜMRANİYE'DE ORGANİK ATIKLAR DOĞAYA HAYAT VERİYOR

Ümraniye Belediyesi'nin çevre projeleri kapsamında hayata geçirdiği Koru Kompost Üretim Tesisi, sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, modern sistemlerle işlenerek kompost gübreye dönüştürülüyor. Böylece atıklar doğaya zarar vermek yerine, toprağın verimliliğini artıran doğal ve değerli bir kaynağa dönüşüyor. Tesiste üretilen kompost gübreler ise Ümraniye'deki millet bahçeleri ve yeşil alanlarda kullanılarak doğaya yeniden kazandırılıyor. Parklar, bahçeler ve millet bahçeleri bu doğal gübre sayesinde daha sağlıklı, daha canlı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Çevreye duyarlı üretim modeliyle hem atık yönetimine katkı sağlayan hem de kentsel yeşil alanların kalitesini artıran tesis, sürdürülebilir gelecek hedeflerine güçlü bir katkı sunuyor.

"YEŞİLİ BÜYÜTÜYORUZ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Daha yeşil bir Ümraniye için kararlılıkla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirebildiği, çocukların güvenle oynadığı bir ilçe inşa ediyoruz. Yeşili büyütmeye, yaşam alanlarını geliştirmeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Ümraniye bırakmayı hedefliyoruz!" ifadelerini kullandı.

