Gelecek vizyonu ve projeler ele alındı

Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni (AOSB) ziyaret ederek, yeniden başkan seçilen ve aynı zamanda Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Bekir Sütcü ile yönetimine başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında bölgenin gelecek vizyonu, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Adana'yı kimya endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmesi hedeflenen Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ndeki hazırlık süreci hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

