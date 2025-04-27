Gelen hesabı beğenmedi, mekânı kurşun yağmuruna tuttu! "5 bin liralık hesap için 25 bin lira istediler"

"5 BİN LİRALIK HESABI 25 BİN OLARAK İSTEDİLER"

Şüpheli Ali C.'nin ifadesinde, "Gece kulübüne eğlenme amaçlı geldim. Mekânda bir miktar alkol aldım. Mekândan çıkacağım sırada 5 bin liralık hesabı benden 25 bin lira olarak istediler. Ben de vermedim, miktarın fazla olduğunu söyledim. İş yeri çalışanları da bana ağır küfürler etti. Ben de sinirlendim ve olay yerine gelmiş olduğum aracıma giderek tabancayı alıp iş yerinin camlarına ve pencerelerinle zarar vermek için sıktım. Kaçarken birden sivil polisler gelerek beni tabancayla yakaladı. Bu tabancayı hasımlarım, düşmanlarım olduğu için kendimi korumak için almıştım." dediği öğrenildi.