Gelen hesabı beğenmedi, mekânı kurşun yağmuruna tuttu! "5 bin liralık hesap için 25 bin lira istediler"

Olay, 13 Şubat'ta Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden özel izinli çıkan Ali C., gece saatlerinde caddede bulunan bir gece kulübüne gitti.
Burada bir süre eğlenen Ali C., hesabın fazla geldiğini iddia ederek çalışanlarla önce tartıştı ardından da gece kulübünden kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali C., sabaha karşı silahla gece kulübünün önüne geldi. Gece kulübüne kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçtı.
7 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Ali C.'nin, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Saldırgan, olayda kullandığı silahla Büyükdere Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan ve üstünde 4 adet uyuşturucu madde bulunan Ali C. emniyete götürüldü.
Burada ifadesi alınan Ali C.'nin, 7 adet suç kaydı olduğu ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ali C., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.
"5 BİN LİRALIK HESABI 25 BİN OLARAK İSTEDİLER"
Şüpheli Ali C.'nin ifadesinde, "Gece kulübüne eğlenme amaçlı geldim. Mekânda bir miktar alkol aldım. Mekândan çıkacağım sırada 5 bin liralık hesabı benden 25 bin lira olarak istediler. Ben de vermedim, miktarın fazla olduğunu söyledim. İş yeri çalışanları da bana ağır küfürler etti. Ben de sinirlendim ve olay yerine gelmiş olduğum aracıma giderek tabancayı alıp iş yerinin camlarına ve pencerelerinle zarar vermek için sıktım. Kaçarken birden sivil polisler gelerek beni tabancayla yakaladı. Bu tabancayı hasımlarım, düşmanlarım olduğu için kendimi korumak için almıştım." dediği öğrenildi.