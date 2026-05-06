Geleneksel bağımlılık dijital bağımlılıkla birleşerek yeni riskler oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay arasında protokol imza töreni ve "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi" programına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Yılmaz'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile çok sayıda kişi katıldı. Bağımlılıkla mücadele hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Bu program bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici bir perspektifle gençlerimizin farkındalığını güçlendiren, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen ve sahadaki mücadelemize katkı sunan çok önemli bir adımdır. Tütün ve alkol kaynaklı geleneksel bağımlılık riskleri bugün uyuşturucu madde kullanımındaki yeni eğilimler ve dijital mecralar üzerinden yayılan sanal tehditlerle birleşerek çok boyutlu ve karmaşık bir risk alanı oluşturmaktadır" dedi.

YASADIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE EYLEM PLANI

Yılmaz, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlarını inşa ederken bu çok yönlü kuşatmayı temel bir mesele olarak proaktif ve risk temelli biçimde ele almak zorundayız. Sadece devletin mücadele etmesi yetmez. Sivil toplumla birlikte, toplumumuzla birlikte bu mücadeleyi yapmamız lazım. 2024 -2028 dönemini kapsayan uyuşturucu tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadele strateji belgesi ve eylem planımızla tütün kontrolünden uyuşturucuyla mücadeleye, davranışsal bağımlılıklardan dijital risk alanlarına kadar geniş çerçeve oluşturdu. Tütün alanında hayatın her kademesinde dumansız hava sahası hedeflerini güçlendiriyor. İş dünyasını da bu mücadelenin bir paydaşı halinde getiriyoruz. Ayrıca 2025-2026 yıllarını kapsayan sanal ortamda yasa dışı bahis şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı hazırladık" diye konuştu.

HER İLE ÖZEL ÇALIŞMA

Her bölge ve il için kendi özelinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Ulusal eylem planlarımızın temel bir sütunu olan risk analizi sayesinde her ilimizin ve bölgemizin kendine has ihtiyaçlarını tespit ediyor, riskleri öngörerek yerel dinamiklere uygun etkin ve yerinde çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sahada kamu kurullarımızın iş birliğiyle yürütülen bu mücadelede özellikle gençleri madde ve dijital bağımlılıklar başta olmak üzere her türlü bağımlılıktan korumaya yönelik bütüncül çalışmalar yürütüyoruz. Yeşilay ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan bağımlılığı önlemede ulusal standartlar rehberi bu alandaki çalışmaların bilimin ışığında ilerletilmesi mücadelemizde sivil toplum katkısının ve akademik desteğin güçlenmesine önemli katkı sağlayacak" dedi.