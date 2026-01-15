Geleneksel tıptan 1.5 milyon kişi yararlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gelişen geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları aile hekimliğinde de yapılabilir hale geldi. Aile hekimleri sertifika almaları halinde akupunktur ve fitoterapi gibi uygulamaları doğrudan gerçekleştirebiliyor. Bugün itibarıyla 38 aile hekimliği birimi yetkinliğe sahip. Dünya Sağlık Örgütü ile yürütülen görüşmeler sonucunda, GETAT alanında DSÖ İşbirliği Merkezi'nin Türkiye'de açılması için resmi süreç başladı.

83 UYGULAMA MERKEZİ VAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, GETAT'ı gelecek dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Memişoğlu, "Ülkemizde 83 GETAT uygulama merkezi, 2 bin 160 ünite, 13 bin 485 sertifikalı hekimimizle insanımıza hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1.5 milyon vatandaşımız toplamda 3 milyon kez bu hizmetlerden faydalandı" dedi.