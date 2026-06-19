Geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımı okul sıralarında: Meslek lisesinde baklava dersi

Açılışta konuşan Bakan Tekin, eğitimde yalnızca bilgi aktarımını değil beceri kazandırmayı merkeze aldıklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Tekin, öğrencilerin kültürel mirası tanımasının ve sahiplenmesinin önemine dikkat çekti. Tekin, geleneksel Türk mutfağının önemli değerlerinden biri olan baklavanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, bu tür atölyelerin sadece eğitim değil aynı zamanda kültürel mirası koruma açısından da önemli olduğunu ifade etti.

TOPLAM 7 GASTRONOMİ LİSESİ AÇILDI

Bakan Tekin, gastronomi alanında yeni yatırımların da sürdüğünü açıkladı. Türkiye genelinde 7 gastronomi lisesinin hayata geçirileceğini belirten Tekin, bu okullarda hem geleneksel mutfak kültürünün korunacağını hem de uluslararası standartlarda eğitim verileceğini söyledi. Yeni açılan baklavacılık atölyesiyle birlikte öğrencilerin erken yaşta meslekle buluşması ve mezuniyet sonrası istihdama daha güçlü hazırlanması hedefleniyor. Eğitimciler, uygulamalı atölye modelinin mesleki eğitimde başarıyı artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen atölyenin, geleceğin baklava ustalarını yetiştirerek hem sektöre hem de Türk mutfak kültürüne önemli katkı sunması bekleniyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör