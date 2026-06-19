Haberler Yaşam Haberleri Geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımı okul sıralarında: Meslek lisesinde baklava dersi
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:46

Geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımı okul sıralarında: Meslek lisesinde baklava dersi

İstanbul’da açılan baklavacılık atölyesiyle öğrenciler artık geleneksel Türk tatlı sanatını okul sıralarında öğrenebilecek. Amaç hem kültürel mirası yaşatmak hem de sektöre nitelikli usta yetiştirmek. Mesleki eğitimde sektörle iş birliğini artırmaya yönelik adımlar sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Bahçelievler’de bulunan Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde baklavacılık atölyesi açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Atölyede öğrenciler, baklava yapımının tüm inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak. Hamur açmadan iç malzeme hazırlığına, şerbet dengesinden pişirme tekniklerine kadar birçok alanda eğitim verilecek. Böylece öğrenciler mezun olmadan önce sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki becerileri kazanmış olacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımı okul sıralarında: Meslek lisesinde baklava dersi
  • ABONE OL

Açılışta konuşan Bakan Tekin, eğitimde yalnızca bilgi aktarımını değil beceri kazandırmayı merkeze aldıklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Tekin, öğrencilerin kültürel mirası tanımasının ve sahiplenmesinin önemine dikkat çekti. Tekin, geleneksel Türk mutfağının önemli değerlerinden biri olan baklavanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, bu tür atölyelerin sadece eğitim değil aynı zamanda kültürel mirası koruma açısından da önemli olduğunu ifade etti.

TOPLAM 7 GASTRONOMİ LİSESİ AÇILDI

Bakan Tekin, gastronomi alanında yeni yatırımların da sürdüğünü açıkladı. Türkiye genelinde 7 gastronomi lisesinin hayata geçirileceğini belirten Tekin, bu okullarda hem geleneksel mutfak kültürünün korunacağını hem de uluslararası standartlarda eğitim verileceğini söyledi. Yeni açılan baklavacılık atölyesiyle birlikte öğrencilerin erken yaşta meslekle buluşması ve mezuniyet sonrası istihdama daha güçlü hazırlanması hedefleniyor. Eğitimciler, uygulamalı atölye modelinin mesleki eğitimde başarıyı artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen atölyenin, geleceğin baklava ustalarını yetiştirerek hem sektöre hem de Türk mutfak kültürüne önemli katkı sunması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ #MİLLİ EĞİTİM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımı okul sıralarında: Meslek lisesinde baklava dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA