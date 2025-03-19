Gelenekten geleceğe iftar sevinci

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze bu yıl 130. yılını kutluyor. Ramazanda ise çeşitli iftar etkinlikleri düzenleniyor. "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kapsamında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 200'e yakın lise ve üniversiteli kız öğrenciyi Darülaceze'de yaşayan büyükleriyle önceki gün bir araya getirdi. "Gelenekten Geleceğe" mottosuyla gerçekleştirilen buluşmada her bir masada gençler ile yaşlılar arasında sıcak sohbetler yaşandı. Konuk olduğumuz bir masada birbiriyle kaynaşan yaşlı ve gençlerin sohbetine biz de dâhil olduk. SABAH'a konuşan Erzincanlı Darülaceze sakini Ali Karcı (76), 10 yıldır Darülaceze'de olduğunu belirterek "Ramazanlar iyi geçiyor. Muhteşem bir ay. Hep ziyaretçi bekliyoruz, insanlar gelmeyince biz etkileniyoruz. Bugün AK Partili gençlerle iftar için aynı ortamdayız. Gençlerin gelmesinden dolayı sevinç duyuyoruz" dedi.

"ESKİ RAMAZANLARI KONUŞTUK"

Üniversite öğrencisi Gamze Yaş (23) ise şunları söyledi: "Büyüklerimizi ramazan gününde mutlu edebilmek için buradayız. Onlarla kaynaştık; eski ramazanlar hakkında konuştuk, sohbetler ettik. Darülaceze sakinleri ile bir araya geldiğimiz için çok mutlu olduk." İftarda partinin il başkanlığı binasında gerçekleştirilen sulu boya etkinliğinde hazırlanan kartlar ise Darülacaze sakinlerine hediye edildi. Kartların arkalarına ise her bir genç, yaşlıların gönüllerine dokunan cümleler yazdı.