Gelibolu’da orman yangını! 126 kişi tahliye edildi

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale Valiliği, yangının ilerlemesi nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinde yaşayan 126 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiğini açıkladı. Ayrıca, bölgede haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için iki mobil baz istasyonunun devreye alındığı, şu an itibarıyla enerji kesintisinin bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan yoğun müdahalesi sürüyor.