Gelin Alma Nasıl Olur? Evden Gelin Çıkarma Geleneği Nedir, Nasıl Yapılır?

Yeni evlenecek olanların en çok merak ettiği konular arasında gelin alma nasıl olur sorusu yer alır. Gelin alma nedir, Türk örf ve adetleri kapsamında değerlendirilmelidir. Gelinin baba evinden çıkarılmasına, gelin çıkarma denir. Peki, gelin çıkarma nasıl yapılır? Gelin almaya giderken ve gelin alma esnasında yapılması gereken bir kısım adetler vardır. Gelin almaya giderken alınması gerekenler ve daha fazlası yazımızın devamında.

Gelin Alma Nasıl Olur?

Gelin alma, gelinin baba evinden çıkarılması esnasında yapılan bir resitaldir. Öncelikle gelin alma için bir gün belirlenir. Taşrada yapılan düğünler genellikle Cumartesi günü başlar ve Pazar günü biter. Gelinin alınma zamanı da Pazar günüdür. Şehirlerde yapılan düğünler ise gelin alma ile başlar ve düğün salonunda son bulur.

Gelin alma için öncelikle bir araç konvoyu oluşturulur. Bu konvoy, damadın evinin önünde toplanır. Konvoyda bulunan her araca yemeni ya da havlu gibi hediyelikler takılır. Gelin arabası en önde olacak şekilde davul-zurna eşliğinde gelin evine gidilir.

Gelin Çıkarma Nasıl Yapılır?

Damat tarafı gelin almaya gelirken gelin de baba evinde hazırlanır. Konvoy gelin evine geldikten sonra gelin evden çıkarılır ya da damadın eve gelmesi beklenir. Gelinin babası ya da abisi tarafından gelin, dualar eşliğinde damada teslim edilir. Gelin alma konvoyunun başında oyunlar oynanır. Yöresel adetler, bu esnada yine devem edebilir. Gelin alındıktan sonra düğün programına göre düğün salonuna ya da damat evine gidilir.