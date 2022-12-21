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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:43 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:55

Gelin Çeyiz Listesi - Çeyizde Olması Gerekenler İle A’dan Z’ye Banyo, Tekstil ve Mutfak Çeyiz Listesi

Gelin çeyiz listesi, evlilikten önce çiftlerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını belirlemesine yardımcı olmaktadır. İğneden ipliğe en ufak detaylar bile bu listede yer alır. Müstakbel gelinler düğün öncesi bu listeyi tamamlamak için uğraşırlar. Bunun için de şu sorulara yanıt ararlar: “Çeyizde olması gerekenler, çeyiz listesi fikirleri, kızın çeyiz listesinde neler olur, el emeği çeyiz listesi vb.”

Gelin Çeyiz Listesi - Çeyizde Olması Gerekenler İle A’dan Z’ye Banyo, Tekstil ve Mutfak Çeyiz Listesi

Gelin çeyiz listesi evlilik hazırlığında olan çiftlerin en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. Günümüzde 'çeyiz' kavramı biraz değiştiği için artık çiftler ortak olarak bu işin üzerinde durmaktadırlar. Eskiden el emeği çeyiz listesi yapılır ve bu liste de gelinler tarafından tamamlanırdı. Çeyiz el emeği havlu kenarları, danteller vb. ile dolu olurdu. Günümüzde kızın çeyiz listesinde genelde dışarıdan alınacak eşyalar ağır basıyor. Bu nedenle de gelinler "Gelin çeyiz listesi fikirleri, mutfak çeyiz listesi" gibi işlerini kolaylaştıracak listeler ve fikirler arıyorlar.

Çeyizde Olması Gerekenler İle A'dan Z'ye Banyo, Tekstil ve Mutfak Çeyiz Listesi

Banyo Çeyiz Listesi: Banyolar yeni gelinler en özen gösterdikleri alanlardan biridir. Şimdilerde banyolar da evin dekorasyon yapılan, görsel olarak göze hitap eden bölümlerinden biri olarak görülmektedir. Ufak bitkiler, dekorasyona uygun havluluklar, mumlar, oda kokuları, dekoratif aynalar ve kişisel bakım ürünleri için organizerler şu sıralar oldukça meşhur. Bunların dışında asıl banyoda ihtiyacınız olacak çeyiz listesini sizler için hazırladık;

  • El havluları
  • Misafir havluları
  • Bornoz takımları
  • Ayak havlusu
  • Banyo seti (tuvalet fırçası, sabunluk, diş fırçalık)
  • Çöp kovası
  • Klozet takımı
  • Taraklar ve saç fırçaları
  • Banyo paspas takımı
  • Çamaşır kirli sepeti
  • Lifler ve keseler

Mutfak Çeyiz Listesi: Mutfaklar günümüzde sadece yemek yapılıp yenilen yerler olarak görülmemektedir. Kadınların gün içerisinde mutfakta çok fazla vakit geçirmeleri mutfak düzenini ve dekorasyonunu da etkilemiştir. Mutfaklarını güzelleştirmeye ve dekore etmeye başlamışlardır. Çeyizlerini de buna göre almaya özen göstermeye başlamışlardır. Mutfak çeyiz listesi bu çeyiz listelerinin içerisinde belki de en detaylı ve en zor halledilen kısımdır. Hem bu sebepten hem de gelinlerin en çok vakit geçirdiği yerin mutfak olması sebebiyle gelinler en çok mutfak çeyizine dikkat etmektedirler. Mutfakta ihtiyacınız olabilecek her şeyi sizler için derledik;

  • Mutfak masası
  • Mutfak sandalyeleri
  • Mutfak halısı
  • Mutfak perdesi
  • Günlük yemek takımı (6kişilik)
  • Misafir yemek takımı (12 kişilik)
  • Günlük çatal bıçak seti (12 kişilik)
  • Misafir çatal bıçak seti (12 kişilik)
  • Günlük masa örtüsü
  • Misafir masa örtüsü
  • Günlük çay bardakları
  • Misafir çay bardakları
  • Günlük su bardakları
  • Misafir su bardakları
  • Kupalar
  • Kahve fincanları
  • Sürahi /su şişeleri
  • Granit tencere takımı
  • Çelik tencere takımı
  • Sahan seti
  • Döküm tencere/tava takımı
  • Çaydanlık
  • Pasta tabağı seti
  • Kahvaltı takımı
  • Sabunluk ve süngerlik
  • Kağıt havluluk
  • Amerikan servisi
  • Runner
  • Peçete halkaları
  • Kumaş peçeteler
  • Tepsiler
  • Ekmek sepeti
  • Salata kaseleri
  • Tuzluk/biberlik
  • Baharat takımı
  • Şekerlik
  • Çerez kaseleri
  • Tahta/bambu kaşıklar
  • Bıçak seti
  • Doğrama tahtası
  • Rende, kevgir, süzgeç
  • Yağlık, limonluk, sirkelik
  • Saklama kapları
  • Mutfak önlükleri ve fırın eldivenleri
  • Çöp kovası

Küçük Ev Aletleri;

  • Tost makinesi
  • Çaycı
  • Kahve makinesi
  • Blender seti
  • Ütü
  • Elektrik süpürgesi
  • Saç kurutma makinesi

Tekstil Çeyiz Listesi (Yatak Odası): Yeni evlenecek olan çiftler için en özel oda olan yatak odası ve bu odanın düzeni oldukça önemlidir. Hem gelin ve damat için hem de misafirler için olan eşyalar burada tutulur. Yatak odalarının ferah ve rahatlatıcı hissettirmesi için seçilen ürünlerin özellikle yastık yorgan gibi uyku düzenini etkileyen ürünlerin kalitesi çok önemlidir. Yatak odası çeyiz listesi eksiklerinizi tamamlamak için listemize göz atabilirsiniz;

  • Yastık/misafir yastıkları
  • Çift kişilik yorgan/misafir yorganları
  • Çift kişilik nevresim takımları
  • Misafir nevresim takımları
  • Battaniye
  • Yatak örtüleri
  • Alez
  • Lastikli çarşaflar
  • Pike takımı
  • Hurçlar
  • Dolap askıları

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