Gelin Evi haftanın birincisi kim hangi yarışmacı oldu? İşte 12 Ağustos 2022 Gelin Evi haftanın birincisi olan isim!

Gelin Evi haftanın birincisi gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Aslı Hünel'in üstlendiği yapımda bu hafta da gelinlerin kıyasıya mücadelesi ekranlara geldi. Bu noktada ise "Gelin Evi haftanın birincisi kim hangi yarışmacı oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 12 Ağustos 2022 Gelin Evi haftanın birincisi ve tüm detaylar...
GELİN EVİ HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelin Evi 12 Ağustos birincisi toplam 20 puanla Dilan ve Begüm oldu. İki gelin birinciliği ve ödülü paylaştı. Arefe Gelin toplam 11 puanla sonuncu oldu. Haftanın dördüncüsü 15 puanla Sedanur oldu. Haftanın üçüncüsü 17 puanla Ülkü oldu.