Gelin Evi haftanın birincisi kim hangi yarışmacı oldu? İşte 12 Ağustos 2022 Gelin Evi haftanın birincisi olan isim!

Gelin Evi haftanın birincisi gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Aslı Hünel'in üstlendiği yapımda bu hafta da gelinlerin kıyasıya mücadelesi ekranlara geldi. Bu noktada ise "Gelin Evi haftanın birincisi kim hangi yarışmacı oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 12 Ağustos 2022 Gelin Evi haftanın birincisi ve tüm detaylar...