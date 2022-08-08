Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?

Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Uzun süredir programın hayranları Gelin Evi ne zaman başlayacak, başladı mı sorularına yanıt arıyor. Aslı Hünel, Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorularına yanıt verdi. Yarışmacılar çeyizleri ve evlerini sunarak en iyi gelin kim olacak sorusuna cevap verdi. Peki, Gelin Evi hangi günler var? Gelin Evi saat kaçta? İşte detaylar!
GELİN EVİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gelin Evi 8 Ağustos 2022 pazartesi günü ekranlarda izleyici karşısına çıktı.
GELİN EVİ HANGİ GÜNLER VAR?
Gelin Evi hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV ekranlarında yayınlanacak.