Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?

Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Uzun süredir programın hayranları Gelin Evi ne zaman başlayacak, başladı mı sorularına yanıt arıyor. Aslı Hünel, Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorularına yanıt verdi. Yarışmacılar çeyizleri ve evlerini sunarak en iyi gelin kim olacak sorusuna cevap verdi. Peki, Gelin Evi hangi günler var? Gelin Evi saat kaçta? İşte detaylar!