Haberler Yaşam Haberleri Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:45 Son Güncelleme: 8.8.2022 14:45

Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?

Gelin Evi ne zaman başlıyor sorusu sürekli olarak programın hayranları tarafından soruluyor. Gelin seni yeni sezon sunucusu Aslı Hünel oldu ve yayın tarihi ile ilgili net bilgiler verdi. Farklı gelinler kendi yaşamlarına ilişkin bilgiler sunarak en iyi gelin olmaya çalışıyor. Peki, Gelin evi ne zaman başlıyor? İşte Gelin evi yeni sezon ne zaman başlıyor sorusunun cevabı!

Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?

Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Uzun süredir programın hayranları Gelin Evi ne zaman başlayacak, başladı mı sorularına yanıt arıyor. Aslı Hünel, Gelin Evi yeni sezon başladı mı sorularına yanıt verdi. Yarışmacılar çeyizleri ve evlerini sunarak en iyi gelin kim olacak sorusuna cevap verdi. Peki, Gelin Evi hangi günler var? Gelin Evi saat kaçta? İşte detaylar!

GELİN EVİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelin Evi 8 Ağustos 2022 pazartesi günü ekranlarda izleyici karşısına çıktı.

GELİN EVİ HANGİ GÜNLER VAR?

Gelin Evi hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM?

Gelin Evi yeni sezon sunucusu da Aslı Hünel olacak.

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Gelin Evi yeni sezon başladı! Aslı Hünel ile Gelin Evi hangi günler var, saat kaçta?
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