Gelin Halayı filmi konusu nedir? Gelin Halayı filmi oyuncuları kimler?

GELİN HALAYI FİLMİ KONUSU

Ali, saf iyi niyetli bir gençtir. Aynı köyde yaşadığı Fatma'ya aşıktır. Fatma'nın babası Fevzi ise kızı için yüklü bir başlık parası istemektedir. Almanya'dan geldiğini söyleyen Alâeddin de Fatma ile evlenmek ister. Fevzi kızını isteyen iki delikanlıya karşı bir açık artırma sistemi kurar ve kızı Fatma'yı 450 Bin TL başlık parası ile Alâeddin'e verir. Ali, bir akşam Fatma'yı, Alâeddin'inin arabası ile yayla evine kaçırır. Bundan sonra Fatma, Ali'den imam nikahının kıyılmasını ister. Ali köyden imamı da kaçırır. İmam iki tane şahit lazım der.

Ali bu sefer köyün davulcu ve zurnacısını kaçırır. Fatma bu sefer annesinin de yanında olmasını ister. Ali hem kendi annesini hem de Fatma'nın annesini kaçırır. Anneler geldiğinde resmi nikah isterler. Ali bu sefer nikah memurunu kaçırır. Nikah memuru geldiğinde anneler halay çekmek ister ama kalabalık yoktur derler. Ali köylünün çoğunu kaçırır. Artık herkes halay çekip eğlenirken Fevzi ve Alâeddin düğünü basar. Jandarma gelip Alâeddin'i dolandırıcılıktan yakalar. Fevzi ise kızını Ali'ye vermeye razı olur.