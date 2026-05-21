Gelin Kayası’nda tepki çeken paylaşım: Adli işlem başlatıldı

Giresun'da son dönemde turizme kazandırılan ve sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken Gelin Kayası'nda çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Özel İdaresi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Gelin Kayası seyir terasına gelen M.A., burada alkol aldığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'e destek için buraya geldim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen M.A., gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, toplumun hassasiyet gösterdiği bir konuda yaptığı paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A.'nın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.