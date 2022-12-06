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Giriş Tarihi: 6.12.2022 14:04 Son Güncelleme: 6.12.2022 14:04

Gelin Kuşağı Neden 3 Kez Bağlanır? Düğünde Geline Kırmızı Kuşak Nasıl ve Neden Takılır?

Gelin kuşağı neden 3 kez bağlanır Türk örf ve adetlerini merak eden herkesin araştırdığı bir konudur. Ülkemizde yapılan düğün merasimlerinde gelinin gelinlik giymesi ve bu gelinliğe kuşak takılması âdettendir. Düğünde geline kırmızı kuşak neden bağlanır sorusu da burada akıllara gelebilir. Geçmişten günümüze süregelen bir adet olan gelin kuşağı nasıl bağlanır sorusunun cevabını sizler için yazımızda derledik.

Gelin Kuşağı Neden 3 Kez Bağlanır? Düğünde Geline Kırmızı Kuşak Nasıl ve Neden Takılır?

Gelin kuşağı neden 3 kez bağlanır sorusu araştırılırken öncelikle bu kuşağın ne anlam ifade ettiği araştırılmalıdır. Bu geleneğin yer aldığı bölgelerde, düğünde geline kırmızı kuşak neden bağlanır diye merak edilir. Genellikle gelinin babası ya da ağabeyi tarafından bağlanan bu kuşak, temizliğin simgesidir. Günümüzde de birçok bölgede bu adet devam ettirilir. Gelin kuşağı nasıl bağlanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gelin Kuşağı Neden 3 Kez Bağlanır?

Gelinlerin beline takılan kırmızı kuşak, neredeyse tüm düğünlerde karşınıza çıkar. Genel anlamda kırmızı renkli olan bu kuşakların, ülkemizin farklı bölgelerinde yeşil renkli olduğunu da görebilirsiniz. Türk adet ve geleneklerinde özel bir yere sahip olan kuşak bağlama süreci son derece duyguludur. Bu kuşak, gelin babasının evinden çıkarken takılır. Genellikle gelinin abisi ya da babası tarafından takılan bu kuşak gelinin beline bağlanır. Kuşak bağlanırken salavatlar ve çeşitli dualar yapılır. Kuşağın 3 kez bağlanmasının sebebi ise 3 rakamının dinimizde ifade ettiği kutsal anlam ve gelinin ailesine bağlı olmasıdır.

Gelin kuşağının bir diğer anlamı "gayret kuşağı"dır. Bu adla anılmasının sebebi, gelinin gayretli ve kudretli olması, ailesine sonuna bakar bağlı olması içindir. Kuşak aynı zamanda gelinin güçlü olmasının da sembolüdür. Gelin kuşağının 3 kez bağlanmasının bir nedeni de gelinin evine bolluk-bereket ile gitmesini sağlamaktır.

Düğünde Geline Kırmızı Kuşak Neden Bağlanır?

Düğünde geline takılan kırmızı kuşak, beyaz gelinliğe farklı bir hava katar. Ayrıca yukarıdaki ifade edilen anlamlar nedeniyle de kırmızı kuşağın takıldığına şahit olabilirsiniz. Bazı yörelerimizde kımızı gelin kuşağı yerine yeşil renkli kuşağın tercih edildiğini görebilirsiniz.

Ülkemizin bazı bölgelerinde kırmızı kuşak gelinin babası tarafından bağlanırken yeşil kuşak da gelinin abisi ya da amcası tarafından bağlanır. Yani gelinde iki adet kuşak yer alır. Bu iki renk dışında da gelin kuşaklarının olduğuna şahit olabilirsiniz. Bu kapsamda tercih edilen pembe renk romantizmi, mor ve gri renk asaleti, mavi renk ise gelinin aynı kişi ile ikinci kez evlenmesini ifade eder.

Gelin kuşağı, gelinin beline iki kez normal dolandıktan sonra üçüncü turda bağlanır. Kuşağın 3 tur dolanmasının nedeni bazı bölgelerde gelinin bekaretini temsil ettiği inanışıdır. Çoğu bölgede ise gelinliğin üzerinde 3 tur kuşağın daha gösterişli durmasından kaynaklıdır. Geçmişten günümüze önemini kaybetmeden devam eden gelin kuşağı geleneğinin bundan sonraki süreçte de etkisini devam ettireceği düşünülür.

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Gelin Kuşağı Neden 3 Kez Bağlanır? Düğünde Geline Kırmızı Kuşak Nasıl ve Neden Takılır?
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