Gelin ve damadı soyan hırsızın yeni kurbanları emekliler oldu

Adana'da Sinan Eleş (49), ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp, 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızın, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çalan kişi olduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Sinan Eleş, tekrar cezaevine konuldu.

7 BİN LİRASINI CEBİNE ATTI

Olay, 3 Nisan'da Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Erdoğan K. (75), maaşını çekmek için caddedeki ATM'ye gitti. Bu sırada cep telefonuyla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Eleş, Erdoğan K.'ye yaklaşarak yardım teklif etti. Teklifi kabul eden Erdoğan K.'nin söylediği tutarı çeken şüpheli, ATM'den çıkan paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla ayırıp, cebine koydu. Kalan parayı da Erdoğan K.'ye teslim eden şüpheli, daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay anı ise ATM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

PARASININ EKSİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE

Evine döndüğünde parasının eksik olduğunu fark eden Erdoğan K., İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, yakın tarihlerde aynı bölgedeki ATM'lerden para çekmek isteyen 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çaldığını belirledi.

HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI!

Öte yandan şüpheli Sinan Eleş'in, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığını saptadı. Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp, tutuklandığı anlaşıldı. Eleş'in, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

TEKRAR TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskında Sinan Eleş'i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı, çaldım. İhtiyaçlarımı gidermek için harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Eleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.