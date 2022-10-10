Haberler Yaşam Haberleri Geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye takıldı
Giriş Tarihi: 11.10.2022

Geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye takıldı

Geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye takıldı
Hakkari'nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin'nin kardeşi avukat Azad Keskin'nin düğün töreninde geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.



Keskinler semtinde Türk bayrakları ile süslenen alanda avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadı. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile kaldırıldı. Düğünde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Düğün törenine siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, ilçe ve belde başkanları, iş adamları, STK temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından davetliler ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Düğün töreninde geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye edildi. Gelinin altın ağırlığını taşıyamaması ve zor anlar yaşaması üzerine gelin yüzünü eşarp ile kapattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek?
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 10 Ekim 2022 Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü yarın başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA