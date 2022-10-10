Geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye takıldı

Hakkari'nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin'nin kardeşi avukat Azad Keskin'nin düğün töreninde geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.Keskinler semtinde Türk bayrakları ile süslenen alanda avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadı. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile kaldırıldı. Düğünde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Düğün törenine siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, ilçe ve belde başkanları, iş adamları, STK temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından davetliler ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Düğün töreninde geline 3.5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye edildi. Gelinin altın ağırlığını taşıyamaması ve zor anlar yaşaması üzerine gelin yüzünü eşarp ile kapattı.