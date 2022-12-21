Geline Kınayı Kim Yakar? Gelin Kınasını Kızın Eline Kayınvalidesi Mi Annesi Mi Sürer?

Kına gecesinde geline kınayı kim yakar, kınayı hangi taraf yakar, kına gecesi kınayı kim yoğurur gibi sorular kına gecesi öncesinde hem evlenecek çiftin hem de ailelerinin merak ettiği sorular oluyor. Gelin kınasını kim yakar, gelinin kınasını kim sürer sorusunun cevabı yöreden yöreye değişebiliyor. Peki geline kınayı abla yakar mı, gelin kınası hangi ele yakılır biliyor musunuz? Kına gecesi kınayı kim yakar merak ediyorsanız cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Geline Kınayı Kim Yakar?

Kınanın şans getirdiğine, kına yakılan gelin ve damadın mutlu bir evlilikleri olacağına inanılır. Kına gecesinde geline kınayı kimin yakacağının cevabı yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Kimi yörelerde mutlu bir evliliği olan, anne babası hayatta olan acı görmemiş bir kadın tarafından yakılırken kimi yörelerde yengeler kınayı yakar. Bazı yörelerde geline genç kızlar erkeğe genç delikanlılar yakarken bazı yörelerde ise teyzeler kınayı yakar. Son zamanlarda ise gelinin yakın arkadaşı da kınayı yakan kişiler arasında olmaya başlamıştır.

Kına Gecesi Kınayı Kim Yoğurur?

Anne babası sağ, mutlu evliliği olan bir aile büyüğü kınayı karıştırır. Eline mum alan genç kızlar gelinin etrafında dönmeye başlar. Ardından gelinin sağ eline kına yakılır ve tülbent ya da mendille eli sarılır ve eldiveni takılır.