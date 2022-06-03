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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:38

Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta’da Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden?

Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta’da Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da diskalifiye şoku yaşanıyor. Programın 945.bölümünde haftanın final heyecanıyla beraber Nursel Ergin yarışmacılardan birinin diskalifiye olduğunu söylüyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi, neden diskalifiye oldu, Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu sorusuna yanıt arıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. İşte 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin

Gelinim Mutfakta diskalifiye kim oldu, Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yeni bölümde yarışmacılardan biri diskalifiye oluyor. Gelinler mutfakta en lezzetli yemekleri yapmaya çalışırken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Gelinim Mutfakta diskalifiye olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!

Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER? 30 MAYIS 2022- 5 HAZİRAN 2022

Damla

Aslıhan

Emel

Senanur

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Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta’da Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden?
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