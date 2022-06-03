Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta’da Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden?

Gelinim Mutfakta diskalifiye kim oldu, Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yeni bölümde yarışmacılardan biri diskalifiye oluyor. Gelinler mutfakta en lezzetli yemekleri yapmaya çalışırken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta diskalifiye olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!
Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
Damla
Aslıhan
Emel
Senanur