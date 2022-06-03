Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta’da Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden?

Gelinim Mutfakta diskalifiye kim oldu, Aslıhan mı, Damla mı diskalifiye oldu, neden sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yeni bölümde yarışmacılardan biri diskalifiye oluyor. Gelinler mutfakta en lezzetli yemekleri yapmaya çalışırken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi?