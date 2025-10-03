Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? 3 Ekim 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu takip ediliyor

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuyla gündemdeki yerini aldı. Yemeklerin hazırlanmasıyla başlayan rekabet, puanlamayla birlikte daha da yükseliyor. Kayınvalidelerin verdiği oyların ardından günün en yüksek ve en düşük puanları ortaya çıkıyor. Peki, Kanal D ile 3 Ekim Gelinim Mutfakta'ta bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve altın bilezikleri kazanan gelin günün ve haftanın puan durumu ile belirleniyor. 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümle en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isim henüz belli olmadı.