Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? Kanal D ile 12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 12.9.2025 12:32

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? Kanal D ile 12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ile 12 Eylül 2025 tarihli bölüm sonrası takip ediliyor. İzleyiciler “12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. Tuğba, Miyase, Sueda, Hanife Aslı Hünel'in sunumu ile en iyi tabaklarını sergiliyor. İşte yarışmaya dair merak edilenler…

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? Kanal D ile 12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri hangi yarışmacı aldı soruları yanıt arıyor. 12 Eylül 2025 haftanın finali de izleyenlerin radarına girdi. Gelinlerin yemek hünerlerini sergilediği, kayınvalidelerin ise damak tadına göre puan verdiği yarışmada final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler, "Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl oldu?" sorularını araştırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve altın bilezikleri kazanan gelin günün ve haftanın puan durumu ile belirleniyor. 12 Eylül 2025 tarihli yarışmada en yüksek puanı alanlar henüz belirlenmedi. Gün sonunda kazananların açıklanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. En düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda edecek.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Kanal D ile takip edilen Gelinim Mutfakta 12 Eylül 2025 puanları henüz belli olmadı. Bir önceki bölümde çeyrek altını Miyase kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı? Kanal D ile 12 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz