GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 17 Ekim 2025 puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 17 Ekim haftanın finalinde rekabet kızıştı! Haftanın en düşük puanını alan gelin elenirken, bir yarışmacı büyük ödül olan 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar...