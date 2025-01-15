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Giriş Tarihi: 15.1.2025 12:13 Son Güncelleme: 15.1.2025 12:24

Gelinini öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı

Ankara Altındağ’da oğlu Yusuf Demir’in intiharı sebebi ile gelini Derya Demir ile tartışırken vurarak öldüren Satılmış Demir’in ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Gelinini öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

"HASTAYIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Sanık Derya Demir, olaya ilişkin torununun bir sonra ki celsede dinlenmesi talep ederek, "Hastayım, tahliyemi istiyorum." dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin torununun yaşının küçük olduğunu dile getirerek "Mahkeme salonunda dinlenilmesinin çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratır" beyanında bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanığın hastalığıyla ilgili tedavisinin takibi yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

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Gelinini öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı
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