Gelinini öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

"HASTAYIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Sanık Derya Demir, olaya ilişkin torununun bir sonra ki celsede dinlenmesi talep ederek, "Hastayım, tahliyemi istiyorum." dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin torununun yaşının küçük olduğunu dile getirerek "Mahkeme salonunda dinlenilmesinin çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratır" beyanında bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Sanığın hastalığıyla ilgili tedavisinin takibi yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.