Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:53

Gelinini vurup camda sigara yakmıştı! Yakalama anına dair görüntü ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de Menekşe K. (58), aynı evde yaşadığı, cezaevindeki oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin’i (25) tartışma sırasında ruhsatsız silahla vurdu. Ardından sigara içip evin penceresinden dışarıyı izledi. Evde yapılan kontrolde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ruhsatsız silahla yakalanan Menekşe K.’nin, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin gözaltına alınma anlarına dair görüntü ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Olay, saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.'nın 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan buldu.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.'nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

