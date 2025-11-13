Gelininin dövdüğü kadın hayatını kaybetti

Ankara'da 54 yaşındaki Ayşe Sayın tarafından darp edildiği öne sürülen 86 yaşındaki Nadiye Sayın iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde meydana geldi. Ayşe Sayın, eşi Fahri Sayın ve kayınvalidesi Nadiye Sayın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Ayşe Sayın'ın eşi ve kayınvalidesini darp ettiği öne sürüldü. Aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan yaşlı kadın iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe Sayın ve eşi Fahri Sayın emniyette ifade verdi. Koca Fahri Sayın, eşinin sürekli annesi ve kendisini darp ettiğini ifade etti. Şüpheli Ayşe Sayın ise iddiaları reddederek şiddete maruz kalanın kendisi olduğunu savundu.