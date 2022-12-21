Gelinliği ve Damatlığı Kim Alır? Düğünde Gelinliği ve Damatlığı Hangi Taraf Alır ve Parasını Kim Öder?

Düğün, oldukça masraflı bir organizasyondur ve gelin adaylarının düşündüğü noktalardan biri ise gelinliği kim alır sorusudur. Benzer şekilde, erkek tarafı ise damatlığı kim alır diye sorar. Evlenmek için yapılan tüm harcamalar gelin ve damat tarafından paylaşılır, ancak geleneklere göre evlenirken damatlığı hangi taraf alır diye araştıranlar olabilir. Gelinlik parasını kim öder diye soranlar, damatlık parasını kim öder diye de merak edebilir. Nikah elbisesini kim alır? Masraflar kime aittir?

Gelinliği Kim Alır?

Kız isteme merasiminden nikah gününe kadar yapılan her tören, hem gelin hem de damat adayları için özel olduğu kadar masraflıdır. Özellikle ilk defa evlenecek olan kişiler, nişan ve düğün ile ilgili yapılan harcamaların kime ait olduğunu bilmeyebilir. Burada öğrenilmesi gereken noktalardan biri, tarafların sorumluluklarının neler olduğudur. Gelin ve damadın ailelerinin, söz, nişan, düğün töreni ve ev eşyaları harcamalarını ortaklaşa yapmaları beklenir. Buna, düğünde giyilecek olan gelinlik ve damatlık da dahildir. Her genç kızın hayalini kurduğu düğün töreninin muhteşem olması için gelinlik ayrı bir yere sahiptir. Sadece düğün değil, nişan ve kına gecesi tercih edilen elbiseler de önemlidir. Gelinlik, nikâh, nişan ve kına gecesi için alınan tüm elbiselerin, aksesuarların ve kuaförün ücretini ise adetlere göre damat tarafı öder.

Damatlığı Hangi Taraf Alır?

Düğün günü, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de heyecan ve mutluluk verici bir olaydır. Çoğu kişi düğün yerinin, müziğin, düğün yemeklerinin, süslemelerin, gelinliğin, damatlığın, aksesuarların kısacası her detayın hayranlık uyandırıcı olmasını ister. Nişan ve nikah günü dikkatleri üzerine çekmek isteyen damat adayları için takım elbise ile damatlık seçimi ayrıca önemlidir. Nişan veya düğün fark etmeksizin, damadın giyeceği kıyafetler ve ayakkabılar için yapılan harcamaları kız tarafı ödemek zorundadır.