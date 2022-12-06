Haberler Yaşam Haberleri Gelinlik Bakmaya Kiminle Gidilir? Gelinlik Denemeye Kimler Gelir, Damat Gelir Mi?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 14:21 Son Güncelleme: 6.12.2022 14:21

Gelinlik Bakmaya Kiminle Gidilir? Gelinlik Denemeye Kimler Gelir, Damat Gelir Mi?

Genç kızların hayalleri arasında yer alan gelinlik denemeye kız tarafı mı erkek tarafı mı gelir sorusu gündeme geliyor. Yeni gelin adaylarının tatlı heyecanlarına elbette sevdikleri eşlik etmek ister. Gelin adayları da bu anı sevdikleriyle paylaşmak isteyecektir. Peki gelinlik denemeye kimle gidilir? Bu yazımızda sizin için gelinlik provasına damat gelir mi gelmez mi, kimler gelir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Gelinlik Bakmaya Kiminle Gidilir? Gelinlik Denemeye Kimler Gelir, Damat Gelir Mi?

Heyecanlı gelin adaylarının aklında, gelenek göreneklerin yanı sıra yapılacak işlerle ilgili de tonla soru yer alır. Örneğin gelinlik denemeye kimle gidilir ya da gelinlik provasına damat gelir mi gibi sorular pek çok gelin adayının aklını kurcalıyor olabilir. Eğer siz de gelinlik denemeye kız tarafı mı erkek tarafı mı gelir sorusunun yanıtı arıyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Gelinlik Denemeye Kiminle Gidilir?

Pek çok gelin adayı, hayalindeki gelinliği seçmek için kimleri yanında getireceği konusunda çıkmaza düşüyor. Gelinlik seçimine elbette anneler gelebilir. Ayrıca gelin adayının samimi bir iki arkadaşı da gelinlik denemeye katılabilir. Diğer akrabaların gelinlik seçimine katılması gerekmez. Ayrıca kalabalık bir şekilde gelinlik denemeye gitmek kafa karışıklıklarına neden olacaktır. Bunların yanı sıra gelinliği erkek tarafı alıyorsa kayınvalidenin de gelinlik seçimine katılması doğru olacaktır. Yine de öncelik, gelinin yanında rahat edeceği ve zevkine güvendiği insanlarda olmalıdır.

Gelinlik Denemeye Damat Gelir Mi?

Gelin adaylarının en çok merak ettiği sorulardan biri de gelinlik denemeye damadın gelip gelemeyeceği. Pek çok inanışa göre damadın düğünden önce gelini gelinlikle görmesinin uğursuzluk getireceği düşünülüyor. Bu inanış günümüzde batıl inanç olarak görülüyor. Üstelik damadın da gelinin bu heyecana ortak olması gerekir. Eğer gelin dilerse, gelinlik denemeye damat ile gidebilir.

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Gelinlik Bakmaya Kiminle Gidilir? Gelinlik Denemeye Kimler Gelir, Damat Gelir Mi?
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