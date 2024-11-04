Gelişigüzel antibiyotik kullanımı çocuklara zararlı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Çelik, "Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE), çocuklarda sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı olan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar burun, boğaz ve sinüs gibi üst solunum yollarını etkiler ve çoğunlukla hafif seyreder. En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur" dedi. Tedavi seçeneklerine değinen Uzm. Dr. Dinçer, "ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir. Parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar, çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir. Vücudun enfeksiyonla savaşabilmesi için bol miktarda sıvı almak ve dinlenmek önemlidir. Burun tıkanıklığı olan çocuklarda burun açıcı damlalar veya serum fizyolojik kullanılabilir. Bu ilaçlar çocuklarda dikkatli kullanılmalı ve doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır" dedi.