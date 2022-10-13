Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13.bölüm izle: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle ekranı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM KONUSU

Sadi'nin ev temizliğinden şikayetçi olan Songül'le arasında tatlı bir atışma başlar. Ancak Songül'ün kullandığı bir cümleyle ikili arasındaki şakalaşma başka bir boyuta taşınır. Karabayır Hastanesi'ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya'yla ilk kez karşılaşırken hastaneye gelen davetsiz bir misafir Kıvanç ve Derya'yı fark etmeden yakınlaştırır. Gizem ve Mert'i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını anlayınca öfkeden deliye döner. Öfkesini hiç olmaması gereken birinden çıkaran Türkan, bunun ona pahalıya patlayacağından habersizdir.

Gizem ve Mert geleceğe yönelik hayaller kurarken gelen bir telefon gerçeklerle yüzleşmelerini sağlar. Araz'ın annesini aradığını öğrenen Nevzat ilk kez annesine duyduğu öfkeyi kardeşinin yüzüne haykırır. Araz hayatındaki tek sığınağı olan Gizem'i geri kazanabilmek için Rıza'ya oyun oynamaya karar verir. Ozan'ın villaya olan beklenmeyen ziyareti Esra'nın Sanem'le ilgili yeni bir karar almasına neden olur. Oğuz ise daha fazla Aylin'le konuşmamaya dayanamaz ve karşısına çıkar.