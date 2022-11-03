Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle Show TV ile yayında! Songül yaralarını sarabilecek mi?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Yeni bölüm full izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Show TV ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan dizinin başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümde yangın sonrası yaralar sarılıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Show TV ile araştırılıyor. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle!
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarındaki dizinin 16. Bölümü için:
Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?
Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?
Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.