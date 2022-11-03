Haberler Yaşam Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle Show TV ile yayında! Songül yaralarını sarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 23:53

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle Show TV ile yayında! Songül yaralarını sarabilecek mi?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Her perşembe akşamı ekranlara gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV dizi izle ekranı ile izleniyor. Sadi sayesinde yangından kurtulan Songül, hastaneye götürülürken bu Derya’nın en zor gecesi olacaktır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle ekranı paylaşıldı. İşte, diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle full – tek parça - kesintisiz!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle Show TV ile yayında! Songül yaralarını sarabilecek mi?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Yeni bölüm full izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Show TV ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan dizinin başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümde yangın sonrası yaralar sarılıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Show TV ile araştırılıyor. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarındaki dizinin 16. Bölümü için:

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİ İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır.

Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm izle Show TV ile yayında! Songül yaralarını sarabilecek mi?
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