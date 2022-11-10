Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD izle

Her Perşembe akşamı Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 17. Bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü internetten izlemek isteyen seyirciler, Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle, Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full izle şeklinde araştırmalar yapıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle linki Show TV tarafından yayınlandı. İşte, Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle full – tek parça - kesintisiz!
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 17. bölümünü izlemek için:
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM ÖZETİ
Kıvanç'ın kendisini tanıdığını öğrenen Sadi geri adım atmaz ve Derya'dan uzak durmasını yineler.
Sadi, Kıvanç'ın söyledikleri hakkında doğruluğunu araştırması için Yaver'e görev verir. Fakat küçük bir yanlış anlaşılma Kıvanç'ın hayatını tehlikeye atar. Sadi, Yaver'i durdurabilecek midir?
Tamirhanedeyse Araz'ın dönüşü kutlanır. Aylin'in Araz'la konuşmak için tamirhaneye gelmesi Sevda'nın sert tepki vermesine neden olurken, Aylin'e ziyarete gelen Gizem ve Mert karşılaştıkları manzarayla şaşkına döner.
Aslı'nın yüzme dersinde ona eşlik eden Gizem hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Gizem'in merhameti Rıza'ya tek emanetini geri verirken torununu ziyaret etmek isteyen dedesi köşke gelir.
Aylin'in Cengiz'in okula yaptığı baskınla ilgili duruşmasında tüm arkadaşları yanındayken büyük bir travma yaşayan Oğuz kızının yanına gidemez.
Esra ve Oğuz yaşadıklarının etkisindeyken kapıya gelen davetsiz misafir, bitti sanılan her şeyin yeniden başlayacağının göstergesi olur. Aylin meraklı gözlerle beklerken Oğuz her şeyi bir kenara bırakıp kızının yanında olacak mıdır?
Songül babasının kasetteki konuşmasını tam olarak anlayamaz. Kaseti Emniyet'teki kriminal laboratuvara götürür ve seslerin temizlenip babasının sesine ulaşılmasını ister. Kriminalden mutlulukla ayrılan Songül'e akşama doğru gelen haber tüm umutlarının tükenmesine neden olur.