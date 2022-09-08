Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8.bölüm izle: Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8.bölüm Show TV'de yine aynı saatte yayınlanacak. Yeni bölümde Derya'yla yaptıkları konuşma sonrasında Mert'ten uzak durmaya karar veren Gizem, eski aşkı Araz'a bir şans verme kararı alır. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8.son bölüm tamamı full izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte tüm bilgiler…
Show TV ekranlarında bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. yeni bölüm ile ekranlarda olacak. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Aşağıda canlı izle linki yer alıyor. Son bölümün tamamı bitince link eklenecektir...
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Karşısında yaralı olarak Sadi'yi gören Derya şaşkınlığının ardından hemen Sadi'yi tedavi etmeye başlar. Yıllar önce terk ettiği Derya ve sahte karısı Songül'le aynı mekanda uzun saatler geçirecek olan Sadi ve eski iki aşık için durum hiç kolay olmaz. Celal'in yazdığı nottan Melek'in eve kamera yerleştirdiğini öğrenen Aygün kızıyla büyük bir tartışma yaşar. Celal'in oynadığı son oyunla Melek sinirlerine hakim olamaz ve etrafına zarar verir. Aygün ise Melek'i kontrol altına almak için hiç akla gelmeyen bir yeri arar.
Derya'yla yaptıkları konuşma sonrasında Mert'ten uzak durmaya karar veren Gizem, eski aşkı Araz'a bir şans verme kararı alır. Bu karar Araz'ı sevindirirken Mert'i de bir hayli üzer. Gizem'in neden böyle bir karar aldığını öğrenmeye çalışan Mert, Gizem'le konuşmak ister ancak beklediği cevabı alamaz. Sadi'nin başına gelenlerden kendini suçlayan Songül, Kabaklı Köyü'ne tekrar gider ama bu sefer gittiği aracın başına nasıl bir bela açacağından haberi yoktur.
Sanem'in rehberinde yapmadığı değişiklik babasının bir erkek arkadaşı olduğunu sanmasına sebep olur. Kızının erkek arkadaşıyla tanışmak isteyen Oğuz bir akşam yemeği düzenler ama bu yemeğin tek davetlisi Ozan değildir. Okulda sürekli burun buruna gelen beşli ve Arazlar kendi aralarında bir adres ve saat belirleyip kozlarını paylaşmaya karar verir. Buluşma yerine giden beşliyi, Arazların hain planı karşılarken hiç beklenmedik bir yerden gelen telefon tüm dengeleri bozacaktır.