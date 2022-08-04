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Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:58

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları ve konusu: Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi dizisi nerede çekiliyor, hangi lisede?

Show TV’de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, her perşembe akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Senaryosunu Gani Müjde'nin üstlendiği dizi, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu ediniyor. İzleyiciler ise ‘’Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor, hangi lisede?’’ sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları ve konusu: Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi dizisi nerede çekiliyor, hangi lisede?

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Ertan Saban ve Özge Özberk'in yer aldığı BKM imzalı dizi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Diziyi ilk kez izleyecek olan kişiler, ''Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, Karabayır Lisesi nerede? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ÇEKİM YERLERİ

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.

Ertan Saban – Sadi Payaslı

Özge Özberk – Derya

Devrim Özkan – Songül

Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

Mustafa Açılan – Araz

Özgü Delikanlı – Mert

Ayşe Kırca – Yeliz

Sanem Babi – Aylin

Onur Özer – Zülfikar

Rojbin Erden – Melek

Ali Berge – Can

Furkan Murat Uğur – Bora

Murat Göçmez – Vural

Melisa Bostancıoğlu – Sevda

Sercan Gülbahar – Yaver

Yeşim Çelebi – Sanem

Deniz Sarıkaş – Ozan

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları ve konusu: Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi dizisi nerede çekiliyor, hangi lisede?
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