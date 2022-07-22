Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Diziyi ilk kez izleyecek olanlar Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer sorgulaması yapıyor. Proje tasarımı ve senaryosunu Gani Müjde'nin, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin tekrarı bu akşam yayınlanacak. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu, oyuncuları
Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
Show TV'de yayınlanacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Gelsin Hayat Bilgiği Gibi çekimleri İstanbul'un Galata, Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.
Ertan Saban – Sadi Payaslı
Özge Özberk – Derya
Devrim Özkan – Songül
Nilsu Berfin Aktaş – Gizem
Mustafa Açılan – Araz
Özgü Delikanlı – Mert
Ayşe Kırca – Yeliz
Sanem Babi – Aylin
Onur Özer – Zülfikar
Rojbin Erden – Melek
Ali Berge – Can
Furkan Murat Uğur – Bora
Murat Göçmez – Vural
Melisa Bostancıoğlu – Sevda
Sercan Gülbahar – Yaver
Yeşim Çelebi – Sanem
Deniz Sarıkaş – Ozan