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Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:40

Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor?

Show TV’de yayın hayatına başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olan diziyi ilk kez izleyecek olanlar Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var, nerede çekiliyor sorusuna yanıt arayacak. Yönetmenliğini Altan Dönmez üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor? İşte yanıtı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Diziyi ilk kez izleyecek olanlar Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer sorgulaması yapıyor. Proje tasarımı ve senaryosunu Gani Müjde'nin, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin tekrarı bu akşam yayınlanacak. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu, oyuncuları

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yayınlanacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gelsin Hayat Bilgiği Gibi çekimleri İstanbul'un Galata, Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.

Ertan Saban – Sadi Payaslı

Özge Özberk – Derya

Devrim Özkan – Songül

Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

Mustafa Açılan – Araz

Özgü Delikanlı – Mert

Ayşe Kırca – Yeliz

Sanem Babi – Aylin

Onur Özer – Zülfikar

Rojbin Erden – Melek

Ali Berge – Can

Furkan Murat Uğur – Bora

Murat Göçmez – Vural

Melisa Bostancıoğlu – Sevda

Sercan Gülbahar – Yaver

Yeşim Çelebi – Sanem

Deniz Sarıkaş – Ozan

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim var? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor?
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