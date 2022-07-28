Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle: Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2.bölüm full tamamı izle Show TV’de

Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle ekranı ile sevenleri tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri seyirci ile buluşan dizi ikinci bölümü ile yayınlandı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle linki paylaşıldı. İşte, Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. Bölüm full – tek parça izle!
Bu akşam ekranlara gelen yeni dizinin son bölümü tamamı bitince aşağıda yer alacaktır. Canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayınız;
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır. Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar.
Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.