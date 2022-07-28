Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle: Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2.bölüm full tamamı izle Show TV’de

Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.