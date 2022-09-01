Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle! Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. son bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. Yeni ve son bölüm izle ekranı bugün yapımı takip eden dizisevelerin gündemideki yerini aldı. Yapımda bu hafta da yine beklenmedik gelişmeler yaşanırken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. Yeni bölümde Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. İşte Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği 7. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve detaylar.
Aşağıdaki link üzerinden yapımın son bölümünü izleyebilirsiniz...
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır.
Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar'ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar.
Melek ve Can'ı birlikte Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can'la yüzleşir. Melek'e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, 'kardeşim' dediği Zülfikar'ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir.
Gizem, Aylin'in partisinde tartıştığı Okan'ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan'ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister.
Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.