Gemi arıza yaptı: İstanbul boğazında trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda 'TRACKHOUND' isimli Barbados bayraklı gemide İstinye açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi. Geminin Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

GEMİNİN SÜRÜKLENME ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Arızalanan geminin İstanbul Boğazı üzerindeki sürüklenme anları ortaya çıktı. Görüntülerde, geminin İstinye açıklarından Çubuklu iskelesine sürüklendiği anlar yer aldı.