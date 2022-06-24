Gemi Kaptanı Nasıl Olunur? Gemi Kaptanı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Denizleri seven, ıssız bucaksız okyanuslara açılmaktan korkmayan, problemlere yönelik alternatif çözümler üretebilen ve birçok farklı özellikleri bir arada tutabilen kişiler gemi kaptanı olmaya adaydır. Gezmek ve para kazanmak amaçlı gemi kaptanı olmak isteyenler belki de bu mesleğin iyi tarafından bakmaktadırlar. Gemi kaptanı olmak istiyorsanız sizler için "Nasıl gemi kaptanı olunur?" Sorusunun yanıtlarını madde madde hazırladık. Gemi kaptanı olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Şimdi inceleyelim…

Gemi Kaptanı Nasıl Olunur?

Gemi kaptanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmanız gereklidir. Eğitim şartını tamamladıktan sonra staj dönemini tamamlamalısınız. Daha sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarı ile geçmeniz gerekmektedir. Bunun dışında aşağıda yer alan fiziki yeteneklere de sahip olmanız sizin avantajınızadır.

Gemi Kaptanı Olma Şartları