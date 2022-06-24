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Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:39 Son Güncelleme: 24.6.2022 15:39

Gemi Kaptanı Nasıl Olunur? Gemi Kaptanı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Gemi Kaptanı Nasıl Olunur? Gemi Kaptanı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Dünyada yüzbinlerce farklı meslek dalları vardır. Fakat bunların bazıları dünya genelinde olsa ilgi çekicidir. Bunlardan biri de gemi kaptanı mesleğidir. Küçük bir yattan büyük bir kruvazör gemisine kadar farklı boyutlarda olabilen geminin seyrini gerçekleştirmekle sorumlu olan kişilere verilen mesleki unvan diyebiliriz. Gemi kaptanı nasıl olunur? Sorusunu gemi kaptanı olmak isteyen adaylar için hazırladık. Gemi kaptanı olma şartları nelerdir, kimler olabilir? İşte yanıtı…

Denizleri seven, ıssız bucaksız okyanuslara açılmaktan korkmayan, problemlere yönelik alternatif çözümler üretebilen ve birçok farklı özellikleri bir arada tutabilen kişiler gemi kaptanı olmaya adaydır. Gezmek ve para kazanmak amaçlı gemi kaptanı olmak isteyenler belki de bu mesleğin iyi tarafından bakmaktadırlar. Gemi kaptanı olmak istiyorsanız sizler için "Nasıl gemi kaptanı olunur?" Sorusunun yanıtlarını madde madde hazırladık. Gemi kaptanı olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Şimdi inceleyelim…

Gemi Kaptanı Nasıl Olunur?

Gemi kaptanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmanız gereklidir. Eğitim şartını tamamladıktan sonra staj dönemini tamamlamalısınız. Daha sonra Denizcilik Müsteşarlığı'nın yaptığı Gemi Adamları Yeterlilik Sınavından başarı ile geçmeniz gerekmektedir. Bunun dışında aşağıda yer alan fiziki yeteneklere de sahip olmanız sizin avantajınızadır.

Gemi Kaptanı Olma Şartları

  • Oluşabilecek sorunlara karşı çözüm odaklı olabilmelisiniz,
  • Eleştirel yaklaşıma sahip olmalısınız,
  • Bulunabileceğiniz yoğun stres durumunda doğru ve hızlı karar verebilmelisiniz,
  • Çalışanları motive edebilmelisiniz,
  • Geliştirebilecek ve yönlendirebilecek liderlik vasfına sahip olmasınız,
  • Uzun süreli seyahatlere dayanabilmeli ve ekibi yönetebilmelisiniz,
  • Uzun süren yolculuklara karşı fiziki yeterlilik göstermelisiniz,
  • İş için en iyi kişileri belirlemelisiniz,
  • Personel kaynakları yönetimi becerisine sahip olmalısınız,
  • Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini iyi bilmelisiniz,
  • Koşullar, işlemler ve çevredeki değişikliklerin sonuçları nasıl etkileyeceğini belirleyebilecek sistem analizini yapabilmelisiniz,
  • Olası arıza ve panik durumunda en başta siz paniğe kapılmadan ilgili işlemleri yapabilecek kabiliyette olmalısınız.

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Gemi Kaptanı Nasıl Olunur? Gemi Kaptanı Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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