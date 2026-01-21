Uyuşturucu operasyonun Türkiye ayağında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi, adliyeye sevk edilenler var

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği dokuz ton 994 kilogram Kokain maddesi yakalamasıyla ilgili soruşturma hem İspanya'da hem de ülkemizde sürüyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birisi olan ve dört Türk mürettebatın da gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun Türkiye ayağında operasyon düzenlemiş; İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Sakarya İlleri'nde 19 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu sekiz kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Aymen ve Fares Diab'ın ardından beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükselirken, Çetin Gören'in de aralarında olduğu bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çetin Gören

DAĞITIMI İSPANYA'DAN YAPACAKLARDI

SABAH, dev operasyonun Türkiye ayağıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin tespitlerine göre; 1'i Sırp kökenli üç ana Uyuşturucu Karteli'ne bağlı olan ve çok sayıda alıcıya dağıtımı planlanan ve numaralandırılmış paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler İspanya'ya indirilecek ve oradan Avrupa Ülkeleri'ne dağıtılacaktı. Nereye ve kimlere gideceği titizlikle planlanmış olan Kokain maddelerinin nakliye organizasyonunun başındaki ismin gözaltına alınan Çetin Gören olduğu ifade edilmiş, Çetin Gören İstanbul Beşiktaş'taki bir sitede yakalanmıştı. Aktif bir şirketinin bulunmadığı ve adı geçen uyuşturucu kartelleriyle irtibat kurarak uyuşturucu sevkiyatının nakliyesini organize ettiği iddia edilen Çetin Gören dahil bazı isimlerin mal varlıklarına operasyon kapsamında el konuldu. Yurt dışında firari oldukları belirlenen üç şüpheli hakkında ise "Kırmızı Bülten" çalışmaları başlatıldı. Soruşturma kapsamında; Unıted Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Kamer Shipping) ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık payları ile yatırım hesaplarına da el konuldu. Çetin Gören'in sevkiyatla bağlantılı olan ve ele geçirilen uyuşturucuların sahiplerinden Sırp mafyasının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyle bağlantı içerisinde olduğu iddia ediliyor.

PARALARI AKLAMA VE FETÖ İDDİALARI…

Çetin Gören'in ismi 2020'deki "Bataklık" operasyonunda gündeme gelmiş, örgüt lideri oldukları iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alınmıştı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Örgütle ilgili düzenlenen iddianamede, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören örgüt liderleri, Halil Arslantaş'ın ise bazı şüphelilerle birlikte örgüt yöneticisi olduğu vurgulanmıştı. Çetin Gören'in lideri olduğu vurgulanan örgütün en az 15 ton kokain ticareti yaptığı belirtilmişti. Çetin Gören'in uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yüklü miktarda parayı Türkiye'de "Oto Kiralama" başta olmak üzere farklı şirketlerin üzerinden akladığı iddia edilmişti. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan ve FETÖ ile irtibatı saptanan Halil Arslantaş ifadesinde "Çetin Gören elde ettiği paraları akrabaları üzerinden Türkiye'ye gönderiyordu. FETÖ'nün gazete ve dergilerine aboneydi. FETÖ'nün Hollanda abisine elden 150 bin euro verdi. Parayı neden verdiğini sorduğumda, Interpol'deki kaydının silinmesi ve işleme konulmaması için yardımcı olduklarını ve Belçika'da iş yaptığı için aralarının iyi olması için yardımda bulunduğunu söyledi" demişti.

ROTA: LİBYA, FAS, BREZİLYA, AVRUPA…

Kamer Shipping adlı şirkete ait olduğu belirtilen "United S" adlı geminin Türkiye'den ayrılmadan hemen önce; 9 Ekim 2025 tarihinde Capo Maritime Co adlı başka bir firmaya satıldığı ve devredildiği tespit edildi. İddialara göre gemi, Ekim 2025'te Mersin Limanı'ndan yola çıktı. Libya ve Fas Limanları'na uğradı. Cebelitarık Boğazı'nı geçen gemi Atlantik Okyanusu'na açıldı ve Brezilya'daki Fortelezza ve Belem Limanları'nda durdu. Gemi Belem Limanı'ndan ayrılmadan önce iki Sırp vatandaşı gemiye bindi. Surinam açıklarında denizden yük alan ve Avrupa'ya doğru yönelen gemi, İspanyol birliklerince durduruldu.