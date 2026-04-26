Haberler Yaşam Haberleri Gen tedavisiyle yeniden görmeye başladı
Giriş Tarihi: 26.04.2026

Gen tedavisiyle yeniden görmeye başladı

DIŞ HABERLER
Gen tedavisiyle yeniden görmeye başladı
  • ABONE OL
İngiltere'de yaşayan 6 yaşındaki Saffie Sandford isimli kız, gen tedavisi sayesinde görme yetisini önemli ölçüde geri kazandı. Nadir görülen Leber Konjenital Amaurozu (LCA) hastalığı teşhisi konulan küçük kız, düşük görme ve karanlıkta görme kaybına uğradı. Küçük kız, Great Ormond Street Hastanesi'nde (GOSH) uygulanan gen tedavisi sayesinde kaybettiği görme yetisini büyük ölçüde geri kazandı. Great Ormond Street Hastanesi ve University College London'dan bilim insanları, gen tedavisinin LCA'nın genetik nedenlerinden biri için türünün ilk örneği olduğunu vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gen tedavisiyle yeniden görmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA