Gen tedavisiyle yeniden görmeye başladı

İngiltere'de yaşayan 6 yaşındaki Saffie Sandford isimli kız, gen tedavisi sayesinde görme yetisini önemli ölçüde geri kazandı. Nadir görülen Leber Konjenital Amaurozu (LCA) hastalığı teşhisi konulan küçük kız, düşük görme ve karanlıkta görme kaybına uğradı. Küçük kız, Great Ormond Street Hastanesi'nde (GOSH) uygulanan gen tedavisi sayesinde kaybettiği görme yetisini büyük ölçüde geri kazandı. Great Ormond Street Hastanesi ve University College London'dan bilim insanları, gen tedavisinin LCA'nın genetik nedenlerinden biri için türünün ilk örneği olduğunu vurguladı.