Genç adam kabusu yaşadı! Arkadaşına güvendi, IBAN’ını verdi hayatı karardı!

Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşı S.T.'nin, 'Bize hesap numarası lazım, verir misin?" demesi üzerine güvenip IBAN'ını verdi. 1 ay sonra bankadan aranan genç, 'Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor' denilmesi üzerine hesabını kapattırdı. Bir süre sonra da hakkında evine dolandırıcılıktan evraklar gelmeye başladı. Aradan geçen süreçte hakkında 70 dava açılan Yasin Örsdemir, bu davaların 52'sini kapattı ancak hakkındaki 18 davanın yargı süreci devam ediyor. Bu süreçte 3 kez cezaevine de giren Örsdemir, şimdi yeniden cezaevine girmemek için mücadele ediyor.

BEN MAĞDURUM, KENDİSİ YURT DIŞINDA

Çocukluk arkadaşına güvendiği için hesap numarasını verdiğini anlatan Yasin Örsdemir, "Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık. Beni dolandıran arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Çalışabilsem zararları karşılayacağım ama iş bulamıyorum. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum. Kimse güvenip IBAN ya da kart vermesin. En yakınınız bile olsa vermeyin. 'Küçük bir para atacağım' deseler bile inanmayın" dedi.