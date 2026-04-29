Genç avukat silahlı saldırı kurbanı oldu

Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesinde bulunan bir deponun önüne gelen otomobilden, 1 baba ve 2 kızının bulunduğu depoya ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan depoda bulunan avukat Hatice Kocaefe ve kız kardeşi Elif Ç, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri ve Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kız kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Avukat Hatice Kocaefe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Elif Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kurşunlama olayının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, Jandarma ekipler, olay yerinden kaçan otomobilin ve zanlıların bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.