Genç avukatı öldüren kokteyl

Batuhan Özer, 2017'de hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu. Anne ve babası ayrı olan Batuhan Özer, kanser hastalığını atlatan annesi için çok zor bir süreç geçirdi. İstanbul Etiler'de avukat arkadaşının ofisinde çalışan Özer, boşanma ve ceza davalarına bakıyordu. Arkadaşlarının 'çok iyi bir ceza avukatı olacaktı' dediği Batuhan Özer, son dönemde kilo almaya başladı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde geçen yıl anjio yaptırdı. Kız arkadaşıyla evlilik planları yapıyordu. Batuhan Özer'in birkaç yıldır stresli geçen hayatı geçen hafta cuma gecesi Beşiktaş'taki evinde son buldu. Vişnezade Mahallesi, Şansveren Sokak Çıkmazı'ndaki evde iddiaya göre Batuhan Özer ile arkadaşı mimar Alya Ç. (25) alkol ve kokain kullanarak birlikte oldu. Ancak Batuhan Özer cumartesi sabahı yatağından kalkamadı. Mimar Alya Ç. bunun üzerine 112'yi arayıp sağlık ekibi ve polisten yardım istedi.Verilen adrese ulaşan sağlık ekibi, yatağında hareketsiz yatan avukat Batuhan Özer'in hayatını kaybettiğini tutanak altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste yaptıkları incelemede Batuhan Özer'in hem alkol hem de kokain kullandığını tespit etti. Özer'in vücudunda yara veya darp izinin olmaması üzerine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özer pazar günü öğle namazının ardından toprağa verildi. Evde alkol şişelerinin yanı sıra kokain maddesi tespit eden polis ekipleri, mimar Alya Ç.'yi emniyete götürür. Polisin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü bildirildi.Batuhan Özer'in Instagram'daki son paylaşımının altında yorumlar yazan çok sayıda arkadaşı, ani ölümle ilgili üzüntülerini belirten ifadeler kullandı. Kendisi gibi avukat olan arkadaşı Metehan Ovacı şunları yazdı: Seni hep yakışıklı bir avukat olarak hatırlayacağım. Hukuk fakültesinde son iki sene sana az mı ders çalıştırdım? Ben anlatırdım sen dinlerdin. Sınavlardan güzel notlar alırdık. Ortak aldığımız vekâletler, işler... Nereden bilirdim ofisine ziyarete geldiğimde bu son görüşmemiz olacaktı. Ne güzel yemek ısmarlamıştın bana esnaf lokantasında, son yemeğimizmiş. Kaç kez Beşiktaş'a, evine davet ettin hep bir bahane buldum gelemedim. Üzgünüm dostum. Çok üzgünüm. Keşke şimdi yine çağırsan kapında bitsem. Keşke yine bir şey sormak için arasan... Hoşçakal dostum. Mekânın cennet olsun.