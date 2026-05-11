Genç barmen kaza kurbanı

Kaza dün gece saatlerinde Serik ilçesi Belek mahallesi Barış caddesi 129. Sokakta meydana geldi. O.A'nın (43) kullandığı ticari taksi ile Kubat Amanbekov'un kullandığı bisiklete çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede bisiklet sürüsü Kubat Aenbekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası taksi sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kubat Amanbekov'un cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beş yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan Amanbekov'un mesai arkadaşları acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.