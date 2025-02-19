Genç beyinler robotik kodlamayı öğreniyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında kırsal yerleşim birimlerindeki öğrenciler robotik kodlamayla tanışıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Young Guru Academy (YGA) desteğiyle hayata geçirilen çalışma ile kırsalda okuyan öğrencilere bilim setleriyle kendi tasarımlarını oluşturmaları, otonom sistemlerden sensör teknolojilerine kadar birçok yeniliği keşfetme fırsatı sunuluyor. Öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen çalışma, kırsal Tokluca Mahallesi'ndeki Turan Koçer İlkokulu ve Ortaokulu'nda başladı. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, kırsaldaki öğrencilerin bilimle buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Çalışmayı ilçe merkezi ve kırsaldaki tüm okullarda yaygınlaştırmayı planladıklarını dile getiren Andiç, öğrencilerin bilime yönelik çalışmalarda yer almasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Andiç, "Bu şekilde çocuklarımız bilime aşina, geleceğe de daha iyi hazırlanmış olacaklar. Merkezdeki yaşıtlarıyla aynı şartları sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Silvan Bilim Sanat Merkezi'ndeki öğretmenlerden Azad Kırtay, çocukların bilgi ve becerilerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirebilecekleri çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi.