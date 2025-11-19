Genç diplomasi Trabzon’da buluşuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, geleceğin diplomatlarını ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu (GENCMUN'25) Konferansı, 15-18 yaş aralığındaki 150 lise öğrencisini Trabzon'da bir araya getirecek. Konferansın açılış programı 20 Kasım Perşembe (yarın) saat 11.00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konferansın ana komite çalışmaları ve eğitimleri 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Yomra Hilton Otel'de yapılacak. Programın kapanış töreni ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile yine Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilerek sona erecek. Öğrenciler, Arapça ve İngilizceyi akademik ve diplomatik bir dille kullanma pratiği kazanırken, dünya sorunları karşısında bilinçlenerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeye teşvik edilecek.

KOMİTELERDE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Trabzon Gençlik Meclisi Model Birleşmiş Milletler (GENCMUN'25) komitelerinde, uluslararası gündemin en sıcak ve kritik başlıkları ele alınacak. Konferansta tartışılacak ana konular: Rus-Ukrayna Savaşı, Nükleer Silahların Yasaklanması ve tehditlere karşı güvenlik stratejileri, Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Politik Geleceği, Siyasi Yolsuzluğun Önlenmesi ve Küresel Yönetişimde Hesap Verebilirliğin Teşvik Edilmesi, II. Viyana Kuşatması, Savaşların ve Modern Teknolojinin Küresel Gıda ve Su Güvenliği Üzerindeki Etkisi ve Suriye'de Devam Eden Siyasi ve İnsani Çatışmanın Çözümü. Trabzon'un genç diplomat adaylarına ev sahipliği yapacağı bu önemli organizasyonun, gençlerin uluslararası alanda yetkinlik kazanmaları adına önemli bir rol oynaması bekleniyor.