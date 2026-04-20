Genç doktor feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 20.04.2026

HUZEYFE ATICI
İzmir'de önceki gün 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patoloji Asistanı olarak görev yaptığı öğrenilen Dr. Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü üzerine hastaneden bir taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Hastanemiz Patoloji Asistanı Dr. Beyza Nur Pürmüs'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. Dr. Beyza Nur Pürmüs'ün cenazesi dün ikindi namazına müteakiben Evka 2 Merkez Camisi'nden kaldırıldı.

